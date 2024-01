¡Amor en el aire! Usuarios emocionados al ver a Milett y Tinelli en viaje de ensueño: "Felices y enamorados"

Milett Figueroa dejó el programa 'Bailando' debido a su delicado estado de salud. En medio de rumores sobre un posible embarazo y críticas en torno a su inesperada salida del reality de baile, la modelo sorprendió a los usuarios al dejarse ver junto a Marcelo Tinelli en un viaje de ensueño.

Este último fin de semana, la bailarina optó por dejar de lado la polémica y disfrutar de la playa y el mar junto a su actual pareja, el conductor argentino, Marcelo Tinelli.

Ambos se dirigieron hasta la casa del artista en Punta del Este donde pasaron también Año Nuevo en compañía de un grupo de amigos.

Así pues, la feliz pareja llamó la atención de sus usuarios, quienes destacaron las románticas fotos que expusieron en sus redes sociales.

Luego de estas imágenes, los cibernautas no dudaron en dejar comentarios llenos de buenas vibras para la pareja que, desde hacia ya varias semanas, oficializaron su romance.

"Con esa sonrisa lo dices todo Milett, de lo feliz y enamorados que están", Me encanta esta parejita", "Disfruten, muchachos", "Amo verlos felices", "Se les ve tan bien juntos. Qué lindo", "Qué hermosos, dijeron que iban a durar un mes y ya van más", "Primera vez que veo a Marcelo tan enamorado", "Bella pareja, el destino los unió en el momento justo y perfecto, cuiden ese amor", "Se ven enamorados y felices", "Que nada los separe", "Felicidades", "¿Cuándo el bebé?", fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en la publicación de la modelo peruana.

La modelo peruana regresó al set de 'Bailando' para explicar el porqué de su salida. Es así que, en medio de su discurso, aseguró que actualmente no la viene pasando bien.

Ella pidió disculpas al jurado por su ausencia y agradeció a la producción por la oportunidad, al público por el apoyo y a Marcelo Tinelli, su actual pareja, por todos los cuidados que le viene brindando.

"Yo no la he venido pasando bien todos estos días y quiero pedirle disculpas al jurado, agradecerles por toda la oportunidad; al público que me apoyó, a mis compañeros, a toda la producción y a ti, mi amor", dijo durante el programa.