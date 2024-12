¡Devastado! 'El chico de las noticias' sufre TERRIBLE pérdida y lanza emotivo mensaje: "Vuela alto"

'El chico de las noticias', Cristhian Palomino, sorprendió a más de uno de sus seguidores tras revelar la sensible pérdida que tuvo y que lo deja devastado. Muchos le expresaron sus condolencias en sus redes sociales, esperando que pueda salir adelante.

A través de su cuenta de Instagram, Palomino expresó el dolor que tienen en estos días por la partida de su querida tía, a quien, según detalló, amaba mucho y su partida dejará un gran vacío en su corazón. El joven tiktoker reveló que la terrible noticia le fue notificada el 8 de diciembre, un día después de su participación en los premios Inspira.

También detalló que su tía siempre lo ayudó y le dio ánimos para salir adelante, por lo cual, nunca olvidará cada uno de sus consejos.

"Te fuiste un domingo. El cielo está nublado. Nublado como mi corazón. Yo sé que esperaste a que presentara los premios porque sabías que no iba a poder hacerlo si partías ayer. Hasta el último me cuidaste, me esperaste, me animaste a seguir. Te sentí cerquita, a mi lado, en primera fila, pero no te nombré porque sabes que soy un llorón y lo habría arruinado", se lee en el post compartido en su red social.