Milett Figueroa reitera que quiere ser MAMÁ junto a Marcelo Tinelli: "Me dan ganas de tener hijos"

¡Dulce confesión! Milett Figueroa volvió a referirse sobre la posibilidad de formar una familia junto a su novio, el presentador argentino Marcelo Tinelli. En recientes declaraciones, la modelo peruana dejó en claro que han conversado respecto a este tema, y que por tal motivo, sí le dan ganas de tener hijos con él.

Milett quiere ser mamá

Durante el diálogo con Marcelo Polino, su compañero de jurado en Cantando 2024, la influencer reveló algunos detalles de su relación con el 'Marce', el cual es muy mediático en la prensa argentina. Por ello, volvió a tocar el asunto de un futuro embarazo, algo que, según manifestó, no descarta por completo.

"Nunca me había imaginado estar casada ni teniendo hijos, pero a Marcelo lo veo tan bien con sus hijos, buen papá y me dan ganas de tener hijos con él. Lo hemos conversado, yo me cuido porque para tener un hijo se tiene que planificar y hoy queremos disfrutar de nuestra relación", expresó con mucha naturalidad.

Por otra parte, aseguró que se siente feliz cuando pasa tiempo junto a su pareja y el último de sus hijos, el pequeño 'Lolo' Tinelli. No obstante, también aclaró que, por el momento, ambos buscan disfrutar de su presente, por lo que el plan de tener hijos no se ha determinado de manera específica.

"Hoy queremos disfrutar de nuestra relación, de nuestro presente, nuestro momento. Yo disfruto mucho los momentos que paso con Lolo. (...) Lo que es Marcelo como papá, a mí se me cae la baba y digo, en algún momento me gustaría esta relación de papá, hijo y mamá " añadió.

Ya se había pronunciado antes

Hace varias semanas, Milett fue abordada por sus compañeros en el programa de talentos, quienes sin ningún tapujo le consultaron por las posibilidades de que tenga un hijo con el controvertido presentador de televisión.

"Y hablando de hijos, le quiero preguntar si hay planes con Marcelo, de un bebé. Queremos ser tíos", mencionó el periodista Marcelo Polino, quien también es jurado en el programa.

La pregunta tomó por sorpresa a la peruana, quien rápidamente tomó la palabra y decidió responder. "En algún momento, si Dios me da la bendición de poder hacerlo, me encantaría , pero todavía no hay una conversación previa", indicó, a lo que Polino bromeó con la edad de 'Marce'. "Le va a decir abuelo, apúrate", indicó.

Fue así que, nuevamente, Milett Figueroa se refirió respecto a los planes que tendría junto a Marcelo Tinelli, abordando nuevamente sus deseos de convertirse en mamá.