Giuliana Rengifo se presentó este miércoles 15 de marzo en el programa "Mande quien mande" y se mostró preocupada por la situación actual del Perú, ya que miles continúan pasando dificultades antes la emergencia. Mientras se dirigía a su público, la cantante de cumbia rompió en llanto porque las intensas lluvias que ha traído la llegada del ciclón Yaku interrumpió las presentaciones que tenía programadas.

"Soy muy sensible con todo lo que está pasando, soy piurana de corazón y como la veo ahora, mis amigas me mandan video, cómo sus casas están metiéndose el agua, de verdad que me duele muchísimo", dijo.