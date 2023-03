Aarón Picasso crea su versión del 'Rap del gringo atrasador': "Como un Jaimito he fracasado"

12/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

El actor que interpretaba a Jaimito en la serie de Al fondo hay sitio, Aarón Picasso, creo su versión del "Rap del gringo atrasador". Como se recuerda, el artista no fue contratado para que participe en las recientes temporadas de la serie y otro actor ingresó en su reemplazo.

El divertido video lo publicó en su cuenta oficial de Youtube y lo compartió en diversas redes sociales, luego de que Joel Gonzales presentara su nueva canción junto Diego Montalbán para Mike, la cual sería la parte dos del "Rap del gringo atrasador".

"Desde las redes llega el origen y el frustrado. Tú no quitar el papel, no atrasar, no quitar chamba", inicia la canción de Aarón Picasso.

A través de la música, el actor Picasso se pronunció acerca de su situación laboral en la actualidad. Aaron contó que ahora se dedica a crear contenido en Tik Tok y que no cuenta con oportunidades laborales; por ese motivo, no tiene dinero.

"Esta vez yo vengo solo, vengo acá frustrado, sin nada más, ni nada menos que mis guion pasados, que como un Jaimito he fracasado", dice el actor que dio vida a Jaimito en los primeros capítulos de 'Al fondo hay sitio'.

"No hay nada en el bolsillo. Vamos a figurar, quiero figurar. Ponme la pista para rapear que me hago viral y luego tal vez me dirán para regresar pero que sea ya, porque chamba no hay", añade.

Además, se manifestó acerca de los comentarios que realizan los ciudadanos sobre su actuación en Al fondo hay sitio y su reclamo por no ser elegido para interpretar al mismo personaje 'Jaimito'.

"Que no sabes actuar, que ahora solo busco brillo (...) Ya no doy la hora, dicen que pase de moda, que hago todo para que me pongan, pero ya nadie me da bola. Es un engreído, no tiene gracias, mantenido, un chiquillo entrometido", canta el actor en el video y finaliza la canción con la siguiente frase: "En la tele lo intente pero fracasé".

Video de versión de Aarón Picasso del Rap del gringo atrasador

El video de la versión de Aarón Picasso del 'Rap del gringo atrasador', publicada el último sábado 11 de marzo, tiene un total de 37 mil vistas y más de 3 mil 'Me gusta'.

Comentarios en video de Aarón Picasso

Al ser difundido el video en Youtube, el actor recibió varios comentarios acerca de la canción. Además, algunas personas le pidieron que vuelva a interpretar a Jaimito en la serie peruana.

"Era para que sigas como Jaimito, no ha cambiado nada tu cara de chibolo, muchas series y películas hacen de tener al actor original en la actualidad como Andy Barclay en Chucky, los de Tres por Tres con la familia Tanner, etc, ojalá regreses pronto hermano tienes mucho carisma", "¡Fuerza Aaron! algún día se hara justicia y volverás a ser Jaimito", "Oye sería bueno q vuelvas pero como nuevo personaje sería genial, bendiciones", fueron algunos de los comentarios.

Este video de la versión de Aarón Picasso del Rap del gringo atrasador se volvió viral. Es así como los fanáticos de la serie recordaron las actuaciones que realizó en las primeras temporadas de 'Al fondo hay sitio'.