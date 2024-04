Muñequita Milly hizo fuerte confesión a su madre antes de morir: "Perdóname, yo no sabía como era"

La muerte de la Muñequita Milly sigue causando tristeza y polémica a nivel nacional. Este último sábado los restos de Flor Sheiza Quispe Sucapuca fueron enterrados en su natal Juliaca y previo a ello, su madre reveló que Muñequita le hizo una fuerte confesión antes de morir debido a una peritonitis por múltiples lesiones en el intestino.

Según explicó Doña María Sucapuca, no tenía conocimiento que su hija se iba a realizar una cirugía para mejorar su figura, pero tras las graves complicaciones que se presentaron, Flor confesó que no estaba consciente que la operación iba a ser dolorosa, por lo que le pidió perdón y se mostraba arrepentida de haber tomado esa decisión.

"Ella me dijo: 'No, mamita, yo no lo sabía', porque yo lloraba y ella también y me decía: 'Mami, perdóname, yo no sabía cómo era'", contó la madre de la Muñequita Milly en entrevista a Trome.