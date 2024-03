Nataniel Sánchez 'parcha' a los que critican su acento español: "No me molesta, la entonación se me pega"

04/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Nataniel Sánchez se mudó a España hace aproximadamente 6 años y tras ello, reapareció con un marcado dejo español que ha generado diversas críticas en redes sociales. Ante esto, la actriz respondió fuerte y claro durante una entrevista con Ernesto Pimentel.

La recordada 'Fernanda de las Casas' se presentó en 'El reventonazo de la Chola' y afirmó que no tiene problemas por quienes la critican o juzgan por tener acento español.

"La verdad que no me molesta. Mira yo estudio el acento castellano y la entonación es lo que a mí se me apega. Muchos me dicen que hablo como española, pero en mi día a día yo no utilizo ni la 'z' ni la 'c'", explicó.

Nataniel fue consultada sobre sus planes de continuar en la actuación, a lo que comentó que es un proceso largo cuando se mudó a Europa, ya que le tocó empezar a de cero, a diferencia de cuando estaba en Perú donde tenía un lugar ganado.

"(Y la actuación, ¿cuándo?) Yo sigo haciendo cosas allá, efectivamente, es un proceso, encontrar manager también porque a veces estás en una agencia y tiene mucha gente, entonces vas probando y luego encontrar a alguien que apueste por ti, apueste por tu trabajo, que también te venda, te proponga", precisó.

Nataniel no lleva buena relación con su padre

Tras su retorno a Perú, La recordada actriz ha estado aclarando incertidumbres sobre su participación en 'Al fondo hay sitio'. Sin embargo, en la entrevista dada a Verónica Linares para su canal de YouTube, abordó aspectos de su vida familiar y los desafíos que tuvo que afrontar a lo largo de los años.

"Mi papá no debió ser papá, por supuesto que no. Yo no tengo relación con mi papá hace muchos años. Yo decidí no tener relación con mi papá porque mi papá no se relacionaba conmigo de manera sana, y yo aprendí que nadie tiene derecho a hacernos daño, ni siquiera nuestros padres", enfatizó.

Por otro lado, aclaró que no recibió ningún tipo de maltrato físico. No obstante, recalcó que la relación que mantenían no era sana y no contribuía positivamente a su desarrollo personal.

"Mi papá no me tocaba, pero la manera de vincularse, yo sé que él hizo lo que pudo. Los amo, ya los perdoné, pero mi papá seguirá haciendo sus cosas a su manera. No le viene bien a mi vida. Entonces, yo decidí dar un paso al costado. Hace seis años, creo, antes de irme a España".

De esta forma, Nataniel Sánchez ha regresado a Perú y aseguró que no le molestan las críticas por su acento español, ya que está estudiando castellano hace algunos años.