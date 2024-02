Karla Tarazona denunció por acoso y maltrato psicológico a Rafael Fernández: "Que no se me vuelva a acercar"

16/02/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Los enfrentamientos entre Karla Tarazona y Rafael Fernández son de nunca acabar. Esta vez, la conductora de televisión, denunció al popular 'huevero' por acoso y maltrato psicológico.

Como se recuerda, en el 2023, un ex empleado del empresario, Ítalo Semorile, reveló que el 'huevero' lo había contratado para seguir a Tarazona, luego de que anunciaron su separación.

"Quiero que sigas a Karla (Tarazona), que veas cómo se mueve, quiero que hagas un seguimiento exhaustivo, dónde se va, con quién sale, a qué hora va a su casa. Hay que desprestigiarla, hay que dejar ver que ella nunca para con sus hijos, que ella va a hacer su vida social", contó en ese entonces.

Lo denuncia

Un conocido programa de espectáculos informó que Karla Tarazona le interpuso una denuncia a Rafael Fernández por acoso. Los reporteros, de este medio, fueron a su encuentro para que de su descargo.

"Se está llevando con él dos procesos, el de maltrato psicológico y el de acoso", explicó Karla Tarazona.

Asimismo, aseguró que tienes pruebas que demuestran el infierno que está viviendo a causa de su ex esposo. La conductora de televisión, mencionó que no quiere que el empresario se le vuelva a acercar.

"(¿Tienes las pruebas?) Sí, claro. (¿Qué buscarías con este proceso?) que se aleje y que no se me vuelva a acercar nunca más", sostuvo.

Rafael Fernández se pronuncia

Ante esto, Rafael Fernández fue cuestionado por la denuncia que le interpuso Karla Tarazona y no dudó en responderle. El empresario aseguró que dichos cargos son falsos y que su ex esposa estaría buscando hacer un escándalo mediático para conseguir publicidad.

"Cada uno busca su publicidad o ganar sitio en el mercado de la televisión. Yo vivo de mi trabajo, de mis cosas que hago", dijo.

Como se supo, Karla Tarazona no quedó en buenos términos con Rafael Fernández, cuando decidieron ponerle fin a su matrimonio. Desde ese momento, los ex esposos han protagonizado más de un enfrentamiento, pero esta vez, sus rencillas han llegado a las autoridades porque la presentadora de televisión denunció al empresario por acoso y maltrato psicológico. En el pasado, un ex empleado del 'huevero' reveló que había sido contratado para seguirla cuando terminaron su relación.

Hasta el momento, Rafael Fernández ha desmentido a la conductora de TV y asegura que solo busca pantalla. Aseguró que no se prestará para continuar con esta polémica, pues tiene otras formas de hacer dinero.