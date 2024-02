¡Se pasó de fría! Nataniel Sánchez y su insólita reacción al ser consultada sobre Mario Hart

Nataniel Sánchez se encuentra en nuestro país promocionando su tema 'Soy yo la que te dice adiós', canción con la cual ha incursionado en el ambiente musical. Por ello, la artista ha venido ofreciendo una serie de entrevistas, sin imaginar que, en una de ellas, le recordarían a Mario Hart. Sin embargo, lo que llamó la atención fue la reacción de la recordada 'Fernanda de las Casas'.

Durante una conversación en el programa 'La Linares', la conductora le consultó sobre su carrera artística, además, si tenía planes de regresar a 'Al Fondo Hay Sitio'. No obstante, leyó algunas preguntas que dejaron los seguidores, en las redes sociales, y entre ellas, apareció el nombre del piloto.

A pesar de que en varias oportunidades mencionó que no le gusta hablar de su vida amorosa, Verónica Linares le leyó una inesperada pregunta de un seguidor. "¿Te gustan las canciones de Mario Hart?".

Con evidente incomodidad, la actriz aseguró que no se mantiene al tanto de la carrera del exchico reality y que no ha escuchado ninguna de sus canciones.