Nicki Minaj fue detenida en Ámsterdam debido a posesión de drogas: Fue liberada horas después

25/05/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La rapera estadounidense Nicki Minaj fue arrestada el sábado en el aeropuerto de Schiphol en Ámsterdam por posesión de drogas. La cantante de 41 años tenía previsto viajar a Manchester para una actuación, según informó la agencia Reuters.

La intérprete de 'Super Bass' publicó un video en la plataforma X en el que un empleado de Schiphol le decía que la policía quería registrar su equipaje. En una publicación posterior, la rapera afirmó que habían encontrado marihuana y que estaban esperando a otro grupo de personas para pesar los porros.

En sus explicaciones, Nicki también aseguró que un excolaborador que había despedido estaba tratando de sabotearla y podría estar detrás de este incidente. Asimismo, mencionó que el éxito de su actual gira había despertado muchas envidias y que había personas intentando detenerla.

La policía militar holandesa confirmó que una mujer estadounidense de 41 años había sido arrestada por posesión de drogas blandas, y que estaba prohibido sacar esas sustancias de Holanda. Aunque no confirmaron el nombre de la sospechosa, dijeron que seguía bajo custodia mientras se llevaba a cabo una investigación, pero unas horas después fue liberada.

Cabe resaltar que, Nicki Minaj había ofrecido un concierto en el Ziggo Dome de Ámsterdam el pasado jueves como parte de su gira actual.

La exitosa carrera de Nicki Minaj

Nicki Minaj es una reconocida rapera, cantante y compositora estadounidense. Nació el 8 de diciembre de 1982 en Trinidad y Tobago, y se mudó a Queens, Nueva York, cuando era niña. Comenzó su carrera musical en 2004, lanzando varios mixtapes que llamaron la atención de la industria.

En 2010, Minaj lanzó su álbum debut, "Pink Friday", el cual fue un gran éxito comercial y le valió el reconocimiento internacional. El álbum incluía éxitos como "Super Bass" y "Moment 4 Life". Desde entonces, ha lanzado varios álbumes exitosos, incluyendo "Pink Friday: Roman Reloaded" (2012), "The Pinkprint" (2014) y "Queen" (2018).

A lo largo de su carrera, Minaj ha colaborado con numerosos artistas y ha recibido varios premios y nominaciones, incluyendo varios premios BET, MTV Video Music Awards y American Music Awards. Además de su música, Minaj ha incursionado en la actuación, participando en películas como "The Other Woman" (2014) y "Barbershop: The Next Cut" (2016).

Es así que Nicki Minaj se volvió una de las raperas más conocidas mundialmente y hace unas horas fue noticia por haber sido detenida en el aeropuerto de Ámsterdam por posesión de drogas.