¡Agárrate Pamela López! Christian Cueva engañó a Pamela Franco con conocida modelo peruana

Pamela Franco confirmó la tarde de ayer que tuvo una relación extramatrimonial con Christian Cueva, mientras él estaba esperando su tercer hijo junto a Pamela López. Sin embargo, hoy la ex Alma Bella, Estrella Bereche, afirmó que Pamela dejó a 'Cuevita' porque él le fue infiel con una conocida modelo peruana.

En declaraciones para el programa 'América hoy', la examiga de Pamela Franco contó que compartió muchos momentos con ella y en más de una oportunidad le mostró fotos de una modelo con quien la habría engañado.

Enseguida, dijo que varias veces escuchó rumores sobre que 'Aladino' estaba con otras mujeres, pero solo vio pruebas de una. Estrella se negó a revelar su nombre y solo dejó como pista que se trata de una modelo que era conocida en el 2018.

"En realidad yo sólo he visto uno, se han escuchado de muchas pero yo se lo he visto a una persona que ella me mostró (...) No te voy a decir quién es porque no quiero meterme en problemas, pero era una modelo peruana", concluyó.

La cumbiambera sorprendió al revelar que ella no fue la única amante que tuvo el popular 'Aladino', pues aseguró que una de las razones que la obligaron a romper este romance era que el pelotero tenía muchas mujeres.

"Mi relación con Cueva no termina porque él se iba a casar, sino porque me enteré de dos personas con pruebas que también estaban jugando el mismo papel que yo (...) Me enteré de que no era solo una, sino dos, tres, cuatro, cinco, seis... No era mi novela (...) Me empiezo a alejar cuando me doy cuenta de que no era yo, era la cuarta, la quinta, la sexta... Entonces comprendí que no era lo que yo quería", expresó.