Nicola Porcella destruye a 'Esto es Guerra' tras ganar éxito en México: "Hay malas compañías"

Nicola Porcella goza de gran popularidad en México tras su exitoso paso por 'La casa de los famosos'. En una reciente entrevista, el actor agradeció la nueva oportunidad laboral que tuvo en otro país, pero también aprovechó en dejar una crítica hacia su exprograma 'Esto es Guerra'.

Cómo se recuerda, el exguerrero participó en el reality de convivencia mexicano y a pesar de quedar en segundo lugar, se ganó el cariño del público, por lo que Televisa le ofreció un contrato de tres años.

El ahora actor recibió múltiples ofertas laborales, ya que actualmente es conductor de 'Que buena hora' y desempeña un papel importante en la novela 'El amor no tiene una receta', además de realizar presentaciones en varios eventos y discotecas junto a sus nuevos amigos mexicanos.

En una reciente entrevista, Nicola comentó la terrible experiencia que tuvo durante su paso por la televisión peruana, ya que era muy joven y se dejó influenciar por la fama y malas compañías.

"Entré a la televisión muy joven. Te sientes intocable, inalcanzable, que eres el número uno y que nunca nadie te va a sacar de ahí. La fama te ahoga, te abruma y más cuando tienes malas compañías (...) Pasaba algo y me decían, 'tú eres Nicola Porcella, no pasa nada y te la vas creyendo", declaró.

El actor llamó la atención a los pocos minutos, debido a que agradeció a sus compañeros por la oportunidad que tuvo en Perú. Sin embargo, también cuestionó de forma burlona a quienes continúan en 'Esto es Guerra' a pesar de los años.

"Pero agradezco a todos lo que me hicieron pasar, lo que tengo que pasar, porque si no, no estaría acá (en México), estaría en 'Esto es guerra (...) No estaría viviendo un sueño que para cualquier persona que trabaja en Latinoamérica, es un sueño", agregó.