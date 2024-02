Angie Arizaga sobre la posibilidad de casarse con Jota Benz: "No soy una tóxica desesperada"

21/02/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Angie Arizaga volvió a sorprender a todos en la farándula nacional tras no dudar en salir al frente y defenderse de las constantes críticas y comentarios en contra de su relación con Jota Benz, con quien lleva casi cuatro años juntos. La influencer aseguró que no es ninguna mujer desesperada por casarse, pero tampoco desea ser "la novia eterna".

Se defiende de las críticas

La exchica reality señaló que por el momento no está en sus planes llegar al altar con su pareja, con el cual convive desde hace casi tres años en un departamento en el distrito de San Miguel, y de darse el caso preferiría tener una ceremonia muy íntima con solo amigos y familiares cercanos a ellos, que siempre los apoyaron en los buenos y malos momentos.

"Ya pues, no fastidien que soy una tóxica y desesperada por casarme con Jota, así estamos bien, aunque ya nos vamos para los cuatro años juntos, no sería malo este 2024, porque tampoco seré la novia eterna", contó con una sonrisa, la exintegrante de 'EEG'.

Por su parte, Jota Benz, señaló que no le disgusta la idea de formalizar su relación y tener una boda con Angie, ya que es la mujer de su vida y considera que son la pareja ideal.

"Ella es el gran amor de mi vida, la futura madre de mis hijos, la señora Benzaquén", expresó el cantante peruano y hermano menor del Gino Aseretto.

Más enamorados que nunca

En una anterior ocasión, la popular 'Negrita' fue contundente al señalar que esta vez escogió bien a su pareja, como una clara indirecta a su polémico pasado amoroso con Nicola Porcella. La influencer señaló que con Jota Benz encontró el verdadero amor, y su relación está lleno de respeto y confianza.

"Estoy demasiado feliz con Jota, ya son tres años maravillosos, convivimos, entonces sí, para qué, hemos cuidado la relación desde el día uno, entonces, creo que es muy importante para mí. Hay mucho respeto, amor y eso siempre mostramos", contó.

Además, comentó que no perdonaría una infidelidad de su pareja, pero por el momento no se encuentra preocupada por ese tema, ya que Jota Benz no le ha dado motivos para desconfiar.

"Queremos tener una familia. (...) No perdonaría una infidelidad... sé que he elegido bien a mi hombre, esta vez sabía qué es lo que quería", dijo Angie.

¡Le desea lo mejor a su ex!

Angie señaló que a pesar de que terminaron en malos términos con Nicola, siempre le deseará que le vaya bien en su vida y recientes proyectos artísticos, pero prefiere no seguir siendo vinculada a él, ya que es parte de su pasado.

"Yo estoy tranquila, feliz y plena en mi relación, en mi vida, lo demás, que le vaya bien, nada más. Uno aprende, yo creo que he llegado a este punto de mi vida madura, por todo lo vivido", añadió.

De esta manera, Angie Arizaga salió al frente y también respondió a las críticas donde la señalan como una mujer desesperada por llegar al altar con el amor de su vida, Jota Benz.