Melissa Klug lanza misil contra Jefferson Farfán tras denunciarlo: "Para ser padre hay que tener ganas"

12/04/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Melissa Klug está envuelta nuevamente en una polémica relacionada con su expareja Jefferson Farfán, después de denunciarlo por maltrato psicológico contra su hijo Adriano de 16 años. En ese sentido, la 'Blanca de Chucuito' publicó dos mensajes que irían dirigidos directamente hacia exfutbolista.

La empresaria utilizó su cuenta oficial de Instagram para publicar dos videos que circulan en la red social. Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron los mensajes que contenían ya que estaban relacionados directamente con la paternidad.

"Tener un hijo no te convierte en padre, no es tener un hijo nada más porque si no tener una pelota en mi casa me convierte en jugador de fútbol. Para ser padre hay que tener ganas de ser padre", dice uno de los reels.

En una siguiente historia de Instagram, Melissa Klug reflexionó sobre la experiencia de ser madre, además, dejó entrever que es una madre que siempre defenderá a sus hijos.

"A una madre tú la puedes criticar, humillar, herir, pero no te metas con su hijo porque ahí vas a conocer a una verdadera leona defendiendo a su cría", se puede escuchar en otro video que compartió la chalaca.

Melissa denuncia a Jefferson Farfán

'Magaly Tv, la firme' tuvo acceso al documento oficial donde Melissa refirió que le pasado seis de abril su hijo fue a visitar a su padre de forma sorpresiva. Sin embargo, Farfán no habría tomado de buena forma la llegada de su pequeño hijos. "Le dijo 'qué haces acá, voy a salir, no te he dicho que vengas'", leyó Magaly en la denuncia que interpuso la madre de Samahara Lobatón.

Melissa Klug narró que Farfán dejó a su hijo en compañía de su primo de 12 años, pero sin la supervisión de un adulto. Además, el menor volvió a la casa de su madre al día siguiente, a las 10 de la mañana, sin haber desayunado porque su padre nunca regresó.

"Le dijo que no había desayunado ya que su padre no regresó a su casa. Lo sucedido le generó angustia, depresión y daño psicológico", se lee en el parte policial.

Es así que, Melissa Klug denunció a Jefferson Farfán por violencia psicológica contra su menor hijo. Sin embargo, al exfutbolista ha negado todas las acusaciones, lo cual despertó la furia de la empresaria.