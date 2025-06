Darinka revela que lloró más de 10 veces por Jefferson Farfán, pero él tuvo FRÍA actitud: "Estaba enamorada"

02/06/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Darinka Ramírez reveló en 'El Valor de la Verdad' (EVDLV) que lloró más de 10 veces por Jefferson Farfán tras romper su ilusión de formar una familia con él y su pequeña hija. Incluso, señaló que el exfutbolista tuvo una fría reacción al verla quebrarse delante de él.

Darinka Ramírez lloró delante de Jefferson Farfán

Jefferson Farfán se encuentra en el 'ojo de la tormenta' luego de que Darinka Ramírez rompiera su silencio en el sillón rojo de 'EVDLV' el último domingo 1 de junio. La influencer no dudó en revelar un lado oculto del exfutbolista que lo deja 'mal parado' ante sus fanáticos.

La joven no solo dio a conocer cómo fue su vínculo con la 'Foquita' Farfán y acusarlo de ser un "padre ausente" para su pequeña niña, a quien aseguró, tardó en reconocerla legalmente e incluso le pidió viajar al extranjero para ocultar su embarazo, sino que respondió afirmativamente a la pregunta 11 del programa que dejó a muchos impactados.

"¿Lloraste por Farfán?", le consultaron a Darinka y dijo: "Sí", para seguidamente dar mayores detalles. Según contó, no pudo evitar quebrarse al descubrir que la 'Foquita' Farfán le engañaba con Delany y a pesar de que estaba en la dulce espera de su última hija, le reveló que no formarían una familia.

¿Farfán se molestó por el llanto de Darinka?

Darinka Ramírez confesó que ella guardaba la ilusión de formar una familia tras el nacimiento de su hija, tal como ella estaba acostumbrada desde pequeña. Lejos de consolarla o mostrar empatía, el expelotero le mostró una fría actitud e incluso molestia.

"Yo estaba enamorada, tenía a mi hija. La ilusión de formar una familia ya no lo veía posible. Lloré por las mentiras. Él me ha visto llorar por eso. (...) Uy ya perdí la cuenta de cuántas veces he llorado por él. Más de 10, entre 10 y 15 veces, dentro de la depresión que pasaba. Los sentimientos eran míos, yo estaba enamorada, sentía mucho por él y vengo de una familia constituida y deseaba lo mismo", indicó.

Seguidamente, detalló que "a él no le importaba. En alguna oportunidad, cuando yo le hablé y lloré delante sobre (el caso de) Delany (López)". Incluso, alegó que a Farfán la acusaba de ser una mujer celosa, a pesar de saber de la presencia de la otra mujer.

"En una oportunidad, él mismo se retiró molesto. No le importaba mucho por qué lloraba, sino porque celaba. En un rato me llamaba y me decía '¿Ya estás bien? Estoy cerca' y volvía. Regresaba y se quedaba a dormir, me consolaba íntimamente", expresó en 'EVDLV'.

¿Farfán se aburría de ver a Darinka llorar?

Para finalizar, respecto a la pregunta 11 de El Valor de la Verdad, Darinka reveló que Jefferson Farfán minimizaba su dolor, por lo cual, ella interpretaba esa situación como un "Te me calmas y vuelvo, no quiero verte llorar, me aburres".

Otras de las revelaciones que realizó la modelo fue que el exfutbolista le decía que no tenía dinero para su hija, alegando que todo lo había invertido en sus negocios como su reciente mall, a pesar de que Darinka encontró el depósito de S/15 mil que le realizó a Xiomy Kanashiro.

De esta manera, Darinka Ramírez impactó al confesar que rompió en llanto por Jefferson Farfán en varias ocasiones tras desilusionarse de formar una familia con él y ante los rumores de su relación con Delany López.