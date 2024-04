¡Indignada! Lourdes Sacín arremete contra Yiddá Eslava tras ataque a reportera de 'América Hoy'

Recientemente Yiddá Eslava volvió a causar polémica luego de atacar con una serie de insultos a una reportera de 'América Hoy', a quien acusó de filtrar, sin su permiso, una conversación telefónica que mantuvo con ella sobre su escándalo con Julián Zucchi.

Tras ello, Lourdes Sacín se pronunció y lamentó la actitud que tuvo la actriz y explicó cómo tiene que ser la relación de los periodistas con sus fuentes.

A través de sus redes sociales, Lourdes Sacín arremetió contra Yiddá Eslava y defendió a la reportera de 'América Hoy' tras la ola de insultos que recibió por parte de la actriz.

"Increíble cómo le habla a la reportera de canal 4. Una cosa es conocer periodistas y otra que sean tus íntimos amigos. Si no has ido a su casa de visita olvídate sólo eres una fuente a quien entrevistar. La chica solo ha hecho su trabajo y Yidda bien sabía a quien le contaba todo, que luego se quiera lavar las manos es otra cosa. Si se lo cuentas a una periodista que no es tu íntima amiga es obvio que será publicado y eso ella lo sabe", escribió la periodista.