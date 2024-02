¡No se guardó nada! Ricardo Gareca respondió a Jaime Bayly tras tildarlo de "traidor"

23/02/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El entrenador de la Selección Chilena, Ricardo Gareca, respondió al escritor Jaime Bayly tras tildarlo de "traidor" al ponerse el buzo de la 'Roja' para las Eliminatorias.

En conversación con Radio Cooperativa, el 'Tigre' evitó realizar polémicos comentarios y expresó su admiración el periodista nacional. El argentino aseguró que respeta los dichos del escritor de 58 años.

"Jaime Bayly es un periodista que admiro. Por la capacidad intelectual y de análisis que tiene, lo he seguido mucho. En la pandemia, también. Pero bueno, por los comentarios que me llegaron, se ve que no le gustó la decisión que tomé y forma parte de la opinión de él", declaró.

Asimismo, Gareca aseguró que prefiere dejar las opiniones sobre él de lado, debido a que son situaciones particulares y afirmó que está enfocado en su carrera como director técnico de Chile.

"En cuanto a las opiniones, no soy de comentar porque, en general, somos materia opinable. Hay a quienes les gusta y a quienes no. Entonces no me meto en contra de las opiniones, son muy particulares. Prefiero seguir con mi carrera y no opinar de quien opina contra mí", concluyó.

¿Qué dijo Bayly?

En un video publicado en su canal de YouTube, titulado "Historia de una traición", el periodista afirmó que Ricardo Gareca ha traicionado los hinchas peruanos violando los códigos y lealtades que existen en la vida y en el fútbol.

"Lo que ha hecho Gareca, me parece a mí es una deslealtad. Diré más, creo que Gareca ha traicionado a los hinchas peruanos y me incluyo. Hay rivalidades históricas que no ha respetado. No estoy reforzando el rencor conta los chilenos, pero el fútbol, como en la vida hay códigos y lealtades que no se puede romper tan alegremente", afirmó.

En otro momento de su monólogo, Jaime destacó el gran sueldo que Ricardo Gareca recibía cuando era entrenador de la Selección Peruana, no obstante, también resaltó la gran labor que hizo llevándonos al Mundial de Rusia 2016.

"No creo que necesite dinero, porque aquí en Perú ganó fortuna, ganaba casi cuatro millones de dólares al año, 300 mil dólares mensuales. Clasificó a un Mundial y casi nos lleva a otro, hizo un trabajo extraordinario", sostuvo.

De esta manera, Ricardo Gareca evitó realizar polémicos comentarios sobre las declaraciones de Jaime Bayly donde lo calificaba como 'traidor' al fichar por la Selección Chilena y aseguró que admira el trabajo del escritor peruano.