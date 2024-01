Extranjeras creen que Paolo Guerrero es mexicano y un exitoso escritor: "Me encanta su rima asonante"

En redes sociales encontramos los casos más sorprendentes y peculiares, como el compartido en TikTok, donde un par de jóvenes españolas señalan que Paolo Guerrero es un gran escritor de nacionalidad mexicana, demostrando su poco conocimiento sobre la verdadera carrera del 'Depredador'.

Muchas personas buscan la forma de demostrar todo su conocimiento sobre cultura general, pero a veces los nervios les juega una mala pasada y terminan respondiendo de forma insólita.

En el material audiovisual, de un minuto y 30 segundos de duración, se ve el preciso momento en que el influencer Mario Colomina recorre las calles de España para realizar una serie de preguntas sobre cultura general del Perú.

Al interceptar a dos de sus connacionales, decide saber cuánto saben sobre uno de los jugadores más sobresalientes de la Selección Peruana de fútbol, Paolo Guerrero, pero quedó perplejo con las respuestas.

"¿De qué país es el peruano Paolo Guerrero?", fue una de las primeras interrogantes, a lo cual, una española atinó a decir que era "de México", Mario no pudo evitar esbozar una sonrisa, pero fue mayor su sorpresa cuando volvió a preguntar sobre el escritor más famoso del Perú.

Otra de las jóvenes extranjeras señaló: "Paolo Guerrero", demostrando su poco conocimiento sobre cuál es la verdadera actividad que realiza el 'Depredador'. Sin embargo, las consultas no quedaron ahí sobre nuestro país, ya que afirmaron que el tamal provenía de Francia y el pisco era de China.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena, mientras que otros lamentaron que los jóvenes no den tanta importancia a saber más sobre temas generales y básicos que hasta un menor de edad puede saber.

"Cómo olvidar que me enseñaron los poemas que escribió el gran Paolo Guerrero", "el gran Nobel de poesía peruano Paolo Guerrero, nacido en Querétaro, México", "¿cómo que el peruano Paolo Guerrero es de México?", "me encanta su rima asonante", "una pregunta en España ¿está prohibida la cultura general?", "qué les enseñan en los colegios", "ja, ja, ja, me muero, respuestas que hacen llorar", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.