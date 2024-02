¡No se guardó nada! Yiddá Eslava arremete contra vieja amistad: "Ha estado hablando mentiras de mí"

Mediante sus redes sociales, Yiddá Eslava ha dejado fuerte comentarios sobre una supuesta amistad suya, debido a que se enteró de una supuesta traición. Afirma que esta persona ha estado hablando mal de ella, contando mentiras para generar una mala imagen.

La actriz hizo la confesión a través de sus historias de Instagram, donde señala que la mujer la apuñaló por la espalda al romper la confianza que había entre las dos. Al parecer, han vivido varios momentos juntas, lo que hace más doloroso aún lo que está viviendo.

"Estoy teniendo sentimientos encontrados porque me acabo de enterar que una persona la cual yo quise muchísimo ha estado hablando mier** de mí, claramente mentiras. Gracias a la vida que me enteré de esto porque va a ser expectorado, expectorada con cemento", señaló.

Sin embargo, no entiende el por qué de sus acciones, después de haber compartido tanto, y habiendo vivido momentos importantes entre ambas. Esta duda la deja atónita hasta ahora, aunque no piensa resolverla momentáneamente.

Por último, Eslava hace mención que jamás la piensa culpar ante todos, o decirle en qué fallo. Simplemente será una persona más que pasó por su vida y que no merece de su atención, poniéndole la cruz a la que ahora es una antigua amistad. A pesar de no mencionar su nombre, la actriz parece haber dejado las cosas claras mediante su red social.

"Yo jamás le diré a esa persona, me dijiste, me dijeron, simplemente va a ser un mueble más, cuando la veo cuando lo vea, simplemente no existe", finalizó.