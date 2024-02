Yiddá Eslava arremete contra los infieles: "El que te pone los cuernos no cambia"

Yiddá Eslava se encuentra en medio de un buen momento debido al exitoso estreno de su película '¿Ahora somos 3?: Sí, mi amor'. No obstante, se tomó un momento para lanzar un tremendo 'dardo' a todos los infieles.

La actriz peruana utilizó sus redes sociales para comentar acerca de la reciente polémica en torno a las infidelidades de personajes bastante populares en el medio.

Con un breve pero 'afilado' mensaje, la exparticipante del recordado programa 'Combate' arremetió contra los infieles, recordándole a todas su seguidoras una peculiar frase: Gallina que come huevo, aunque le quemen el pico, no cambia'.

"Gallina que come huevo aunque el pico le quemes, se lo arranques, se lo saques, le saquen la cabeza, le muerdan el cuello. No cambian, puede que este congelado la malcriadez, la 'cachondera', algunos meses, algunos años, pero el que te es infiel te lo va a volver a hacer, no cambian", dijo.