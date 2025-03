"Tú no eres NADA": Difunden AUDIO donde Christian Cueva desprecia a la hija mayor de Pamela López

10/03/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Durante la participación de Pamela López en 'El Valor de la Verdad', se difundió un fuerte e indignante audio, donde Christian Cueva desprecia a Fabiana, la hija mayor de la animadora de eventos, luego de que se hiciera pública la polémica de infidelidad que lo envolvía.

Christian Cueva despreciaba a hija mayor de Pamela López

En medio de la conversación que Pamela López tuvo con el conductor del programa, esta no solo reveló detalles inéditos de su tormentoso matrimonio con Christian Cueva sino que también recalcó cómo es que fue cambiando el trato que el futbolista tenía con su hija mayor.

Es así que, para confirmar dicha situación, en el programa se difundió el audio de una fuerte discusión entre Fabiana y el jugador de Cienciano del Cusco, donde este es enfático al mencionar que la joven no es nada suyo y que solo tiene tres hijos.

"Si tu dices eso, entonces, deja la llave ahí porque tu no eres nada. Tu no eres nada. Mis hijos son 3 ¿Ok?", fueron las furas palabras del volante nacional.

En respuesta, la primogénita de Pamela López aseguró aún encontrarse "en shock", puesto que jugador mostraba una actitud totalmente diferente a la que tenía cuando lo conoció: "Sigo en el proceso de shock. El Christian que yo veo hoy en día, yo no soy nadie, no me gusta juzgar a las personas, pero yo no lo conozco. En el audio yo no lo conocía, no eran sus palabras".

Cueva es un cobarde!

Cueva llamaba "cualquiera" a Pamela Franco

Pamela López no tuvo problemas en responder las incómodas preguntas que el conductor le hacía, entre ellas la número 2: "¿Decía Christian Cueva que Pamela Franco era una cualquiera?". Inmediatamente, la animadora de eventos respondió que "SÍ", dejando que el polígrafo confirme lo dicho en la pantalla: "Verdad".

"Él la invita a viajar a Brasil, ella accedió y ahí empezó su amorío. Él dijo que ella sabía en qué se metía porque tenía familia. Él me confiesa que era interesada, 'cualquiera' es lo más leve que me dijo de ella. Ella viajaba a cambio de regalitos como una zapatilla de marca. Decía que ella era fácil", contó Pamela López en el programa.

