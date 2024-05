Alejandra Baigorria SUFRE INESPERADO ACCIDENTE y Said toma contundente decisión: ¿Se cancela la boda?

24/05/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Alejandra Baigorria vuelve a causar revuelo y sobre todo preocupación. Y es que la empresaria se encuentra en medio de los preparativos para su boda; sin embargo, se conoció que acaba de sufrir un inesperado accidente, por lo que su prometido, Said Palao, tuvo que tomar una contundente decisión ¿Cancelan el compromiso?

¿Qué ocurrió con Ale?

La popular 'Gringa de Gamarra' está muy concentrada en la organización de su próxima boda con Said Palao, por lo que ha decidido encargarse de cada detalle con la finalidad de vivir un momento de ensueño.

No obstante, causó preocupación al compartir, a través de las redes sociales, que sufrió un aparatoso accidente que habría obligado a su pareja a tomar una radical decisión que impactó a propios y extraños.

Según comunicó Ale, cayó inesperadamente mientras se encontraba haciendo deporte en compañía de su gran amigo Pancho Rodríguez: "Por hacerme la super Ale, miren. Yo queriendo competir contra Panchito y pues morí en el intento", contó.

Alejandra Baigorria sufrió aparatoso accidente.

Además, en las imágenes que publicó se puede observar que corría raudamente cuesta arriba cuando, de pronto, pierde el control y termina cayendo aparatosamente en las gradas de cemento.

Alejandra Baigorria sufrió accidente.

Said sorprende con decisión

A raíz de esta situación, Said Palao tomó la importante decisión de asumir el rol de enfermero y así cuidar de su amada Ale, mientras se encuentra accidentada.

"Aquí está mi médico, enfermero. Despacio. Me saqué el ancho. Me duele, con delicadeza", se le escucha decir a la rubia, mientras el chico reality le limpia las heridas de forma cuidadosa.

Said Palao se encarga de cuidar a Alejandra Baigorria.

Afectada por imágenes de su madre

Alejandra Baigorria habló públicamente sobre el reciente escándalo en el que se vio envuelta su madre, Verónica Alcalá. Y es que la exmodelo fue captada bailando de manera muy sensual con un stripper en medio de una fiesta organizada por la famosa cantante Lucía de la Cruz.

Al respecto, la exintegrante de 'Esto Es Guerra' no dudó en expresar su incomodidad, no sin antes dejar en claro que, a pesar de todo, no juzgará a su progenitora.

"Es un tema que ha sido público y no puedo tapar el sol con un dedo, no es algo que ahorita me quite el sueño. Más que las imágenes, para mí es duro los comentarios que hacen porque finalmente, mi madre es mi madre y mi padre es mi padre, son dos personas que me criaron", explicó.

Sin duda, Alejandra Baigorria se encuentra sumamente enfocada en su boda y a pesar de esta situación relacionada a su madre, además de su reciente accidente, la gringa no pierde su esencia y continúa súper animada con sus proyectos al lado de Said Palao.