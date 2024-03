Magaly Medina tilda de 'cobarde' a Julián Zucchi y le pide a su reportera que se aleje de él

16/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina criticó duramente a Julián Zucchi después de que el actor afirmara que los programas de entretenimiento distorsionaron sus declaraciones sobre su "relación" con la reportera Priscila Mateo tras la separación de Yiddá Eslava.

¡Hazte cargo, Julián!

La presentadora de televisión reiteró que inicialmente respaldó la reputación de la reportera de su programa después de una investigación interna que concluyó que ella no interfirió en la relación del actor con su expareja. En ese sentido, indicó que él debería asumir la responsabilidad por sus declaraciones en lugar de atribuirle la culpa a terceros.

"Es cobardía, echarle la culpa al resto, no tiene la madurez, la valentía de afrontar los hechos de una manera sana, me parece un cobarde. (...) Yo le dije a mi reportera que a él no le creo nada y le recomendé que lo más digno es que ella se aleje y que estos dos tóxicos arreglen sus problemas", señaló.

De esta forma, Medina calificó a Zucchi de falta de madurez al negarse a asumir la responsabilidad del escándalo generado por sus acciones. Esto debido a que el argentino ha optado por culpar a varios presentadores de televisión por la situación actual en la que se encuentra.

Asimismo, la conductora de 'Magaly TV La Firme' aseguró que, debido a la exposición pública de la relación entre la reportera Priscila Mateo y Julián Zucchi, se ha revelado una relación problemática entre el actor y la madre de sus hijos, Yiddá Eslava.

¡Abre los ojos, Priscila!

Después de expresar su decepción hacia Julián Zucchi, Magaly Medina opinó que el actor ha sido poco respetuoso al minimizar su relación con Priscila Mateo mientras elogia a Yiddá Eslava.

"Me parece irresponsable, no es de adulto, ningunea a la reportera. (...) acá la única que te cree es la reportera, de repente por su inexperiencia en la vida y porque se habrá ilusionado, porque parece que este chico habla bastante bien, pero a nosotros no nos convences", afirmó.

En medio de la controversia desatada por las declaraciones de Julián Zucchi y las críticas de Magaly Medina, queda claro que la situación es compleja y delicada. La conducta del actor ha generado decepción y desaprobación, especialmente en lo que respecta a su trato hacia Priscila Mateo. Precisamente, Magaly Medina destacó la falta de respeto hacia la reportera y cuestionando la sinceridad de Zucchi.

Por ello, la conductora de 'Magaly TV La Firme' no dudó en criticar y tildar de 'cobarde' a Julián Zucchi por intentar recuperar a su familia a costa de culpar a terceros. Asimismo, exhorta a su reportera, Priscila Mateo, que se aleje del argentino por ningunearla.