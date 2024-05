¿No lo olvida? Rafael Cardozo DELATA a Cachaza por seguir usando los costosos regalos que le dio

El exchico reality, Rafael Cardozo, volvió a remecer la farándula nacional tras no dudar en romper su silencio y hablar nuevamente de su expareja, Carol Reali, asegurando que sabe que sigue usando los costosos regalos que él le dio cuando mantenían una relación.

En una edición del programa 'América Hoy', Rafael Cardozo se hizo presente para opinar sobre un tema muy controversial y polémico, ya que le consultaron sobre si consideraba correcto seguir usando los regalos de una expareja.

Como era de esperarse, fiel a su estilo, el exparticipante de EEG aprovechó las cámaras para delatar a la popular 'Cachaza' y asegurar que ella sí sigue atesorando los obsequios que le dio cuando aún se querían.

Entre los objetos que se percató que usa su ex en redes sociales se encontrarían unos lentes, algunas prendas de vestir y una cadenita, a pesar de que ella aún mantiene un compromiso con André Bankoff.

"Yo ya vi cosas de Carol Reali y sigue usando cosas que yo se lo regalé y apuesto que no tiene sentimientos. (...) Hay una ropa, lentes y hasta a una cadenita, pero no hay vínculo ni sentimiento a este objeto", expresó Cardozo, tratando de dejar en claro, que la modelo no los usaría porque guarde algún recuerdo o amor hacia él.