¿Quiere ser el padrino? Rafael Cardozo lanza radical advertencia Angie y Jota tras anunciar embarazo

Angie Arizaga y Jota Benz estremecieron la farándula peruana al anunciar que se convertirán en padres. Tras esta noticia, varios personajes de la televisión no esperaron para felicitarlos y enviarles sus mejores deseos; como es el caso de Rafael Cardozo, quien les dedicó un tierno mensaje, pero les dio una advertencia.

Mediante las redes sociales, el brasileño sorprendió con una dedicatoria que le dejó a la pareja, donde les puso una curiosa condición para continuar con su amistad, ¿qué les dijo?

Mientras todos los amigos de la pareja les dejaban sus mejores vibras y les dedicaban emotivos mensajes en su publicación; Rafael Cardozo les puso un ultimátum que dejó boquiabiertos a todos.

Además, la reacción de otros artistas no se hizo esperar. Desde Mario Irrivarren hasta Tula Rodríguez, pasando por Natalie Vértiz, Mario Hart, Cathy Sáenz, Janick Maceta, Ethel Pozo, Claudia Serpa, Ezio Oliva, Magdyel Ugaz, y muchos más, inundaron las redes con mensajes llenos de alegría y buenos deseos.

El pasado 2 de febrero, Angie Arizaga y Jota Benz sorprendieron a todos sus seguidores al anunciar la noticia de su embarazo. Junto a ello, la exchica reality, compartió un emotivo mensaje donde describió cómo se siente en este momento de su vida.