¡No aguantó! Rafael Cardozo ENFURECE con reportera por preguntarle por Cachaza ¿La boqueó?

Hace unas semanas, Rafael Cardozo estuvo en el ojo público luego de revelar que se estaría dando una nueva oportunidad en el amor al lado de una jovencita, con la que estaría saliendo desde hace siete meses.

Sin embargo, esta vez el modelo sorprendió a todos con una insólita reacción que tuvo hacia una reportera que le pregunto sobre Cachaza. La periodista le consultó sobre la nueva relación de su expareja, sin imaginar la actitud del brasileño.

Rafael Cardozo enfurece con reportera

Como se recuerda, recientemente Rafael Cardozo comentó sobre la relación de Cachaza con André Bankoff y mencionó que dicho romance no tendría futuro debido a la distancia: "No creo que una relación de lejos funcione. Yo tenía una relación de lejos y que yo esté en Perú y mi pareja esté, no sé, en Estados Unidos o en España, no va funcionar, vuelvo a repetir, la relación es compartir todo juntos, todo el momento, no dejar enfriar eso , hacer lo que parejas hacen", expresó en ese momento.

Por ello, mediante una conversación de WhatsApp, una reportera le preguntó al exchico reality sobre el nuevo video que protagonizó Cachaza con su novio, donde se muestran muy melosos. En ese sentido, la periodista le comentó: "Rafa y pensar que contigo no se mostraba así".

Inmediatamente, el modelo respondió con una trajante decisión: "Bloqueada" .

Rafael Cardozo agradece no haberse casado con Cachaza

En conversación con 'América Hoy', Rafael Cardozo dio fe de la popular frase 'el tiempo lo cura todo' y aseguró que, no haber llegado al altar con Cachaza, fue lo mejor que le pudo haber pasado.

"El tiempo te cura, el tiempo te da respuestas, tal vez fue lo mejor que me ha pasado", dijo el ex chico reality.

Cabe menciona que, el brasileño, reveló que le pidió a Cachaza que le devuelva el anillo de compromiso cuando terminaron su relación.

"Sí, fue lo único que le dije, te puedes quedar con todo, lleva arma tu casita y todo, no te preocupes conmigo. Pero el anillo, yo le había dado una relación, un matrimonio, un compromiso. Yo le dije: 'Devuélveme el compromiso'", relató y afirmó que vendió la joya: "Sí lo he vendido, jamás lo usaría de nuevo. Lo he vendido".

Como se mencionó, Rafael Cardozo no está dispuesto a tolerar más comentarios sobre Cachaza y su nuevo novio, por lo que tuvo una singular reacción con una reportera que le consultó al respecto.