¡No lo veas, Yiddá! Julián Zucchi y Priscila Mateo gritan su amor por todo lo alto ¿Qué hicieron?

Julián Zucchi está en el ojo de la tormenta tras haber sido acusado de infiel por Yiddá Eslava. Recordemos que todo empezó cuando el argentino fue captado besándose apasionadamente con una reportera de Magaly Medina, en el interior de una discoteca.

Luego de ello, el argentino se pronunció al respecto y aceptó que está saliendo oficialmente con la joven: "Es la única chica con la que yo salgo. Ya hace una semana por lo menos ya nosotros dijimos que somos por lo menos exclusivos".

Presumen su amor

Tras ello, Julián Zucchi y Yiddá Eslava se sacaron los trapitos al aire y revelaron todos los problemas que vivieron durante su relación. Sin embargo, esto no habría sido motivo para que se enfríe la relación del argentino con la reportera, Priscila Mateo, pues ahora presumen su amor en redes sociales.

Los 'salientes' sorprendieron a muchos usuarios con una curiosa reacción que tuvieron en Instagram, pues demostraron que su romance va viento en popa.

En redes sociales, Priscila Mateo publicó un video con un mensaje de autoayuda. "Aprendamos a estar solas sin sentirnos solas y disfrutémonos. Lo demás viene por añadidura", se lee en el video. Lo curioso es que este clip fue subido hace cuatro días por la reportera y hace unas horas, el ex "Combate" mostró su amor al ponerle tres corazones como comentario.

Julián Zucchi y Priscila Mateo

¿Qué dijo sobre Priscila Mateo?

Asimismo, Julián Zucchi se disculpó con la reportera Priscila Mateo por haber minimizado su romance, esta vez, reafirmó su interés hacia ella y aseguró que se siente feliz a su lado.

" Es una chica hermosa, una chica linda, me hace feliz . Me dan ganas de salir, de bailar, yo durante 5 o 6 meses no salí. Si no me ampayaron no es porque alguien me protegía, sino porque no salía. Estaba en una depresión atravesando muchos cambios en mi vida", indicó.

Finalmente, aseguró que no tiene intención de retomar su romance con Yiddá Eslava, pero le sigue guardando mucho cariño y respeto por se la madre de sus hijos. Lamentó que se haya creado toda esta polémica que está dañando a sus hijos.

