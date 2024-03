¡Terrible! Reportera vive infierno tras ampay con Julián Zucchi, según Magaly Medina: ¿Qué le pasó?

15/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En los últimos días, Julián Zucchi ha estado en el ojo de la tormenta tras haber sido acusado de infiel por su expareja Yiddá Eslava. Sin embargo, todo esto se desencadenó por el ampay que protagonizó el argentino con una reportera de Magaly Medina, en las imágenes expuestas ambos aparecen besándose apasionadamente en el interior de una discoteca.

No obstante, ante todo este escándalo, Priscila Mateo, trabajadora de 'Magaly TV: La Firme' fue señalada como la manzana de la discordia y muchos pensaron que ella habría sido la causante de la separación del actor con la madre de sus hijos.

Por ello, la joven ha venido recibiendo un sinfín de ataques en redes sociales y estaría atravesando por uno de los momentos más difíciles de su vida y de su carrera profesional.

Reportera vive pesadilla

En medio de toda esta polémica, Magaly Medina se pronunció al respecto y reveló que su reportera no la está pasando nada bien, debido a que ha sido señalada y está recibiendo muchas críticas en las redes.

" Ella no la está pasando bien, la pobre Priscila Mateo ha visto su vida puesta sobre el tapete, en redes sociales la llaman de todo, ella no está acostumbrada a ser pública , comenzó a salir con un chico que es público, no está acostumbrada a recibir dardos. Está pasando por un momento malo", sostuvo.

No la despedirá

Además, la popular 'Urraca' aseguró que no despedirá a su reportera, debido a que no se ha metido en ninguna relación y que este ampay, entre ella y Julián Zucchi, se ha dado cuando ambos están solteros.

"Yo a ella la podría despedir por tonta, por creer en las palabras de un tipo que no vale la pena. Yo no puedo obligar a las personas a quererse más, es cuestión de cada uno. Me molestaría sí, si este tipo de acontecimientos interfiriera en su labor profesional, si yo tuviera una rompe hogares, si una reportera se metió de clandestina, pues inmediatamente la habría separado, porque no va en la forma en la que manejo mi vida", comentó Magaly Medina.

Julián Zucchi niega infidelidad

Por su lado, Julián Zucchi negó haberle sido infiel a Yiddá Eslava durante su relación: "Yo me voy a Buenos Aires a ver qué voy a hacer de mi vida, me fui a Argentina a pensar. Voy a la casa de una amiga... ingresé a la casa de mi amiga a tomar unos vinos, nada más y ella, mi único error es que yo le dije que había ido a un bar en Palermo y en lugar yo me había ido a la casa de esta chica".

Como se mencionó, la reportera de Magaly Medina, Priscila Mateo, estaría atravesando por un difícil momento luego de ser captada con Julián Zucchi.