¡Se mantiene firme! Julián Zucchi asegura que siempre fue "un buen hombre" y nunca engañó a Yiddá Eslava

Julián Zucchi continúa en medio del ojo público. Y es que Yiddá Eslava reveló que el padre de sus hijos le fue infiel cuando este realizó un largo viaje a Argentina. Al respecto, el artista decidió brindar su versión de los hechos.

A través de su canal de difusión de Instagram, el actor argentino decidió pronunciarse de una forma más privada y así explicar lo que opina sobre las recientes declaraciones que dio su expareja, Yiddá Eslava, quien aseguró que le fue infiel en su país natal.

Según mencionó Zucchi, esta situación es para él un momento que jamás imaginó vivir; sin embargo, aclaró que, a pesar de todo, tiene la consciencia limpia y tranquila aunque a veces las historias sean complejas de contar.

Enseguida, reiteró que siempre fue un buen compañero y un buen hombre para Yiddá, sobre todo porque siempre sacó a relucir los principios con los que se crió: "Yo creo que siempre fui un buen compañero, un buen hombre, me manejé con principios".

En otro momento, el exintegrante de 'Combate' se mostró agradecido con las personas que creen en él y en la versión que dio, sobre todo porque mantiene firme el hecho de que jamás le fue infiel a la madre de sus hijos.

"Gracias a los que siguen acá, a los que me siguen apoyando, a los que creen en mí (...) No es lo que más me agrada, lo que más me gusta, estar hablando de temas personales de mi vida", precisó.