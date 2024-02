"No me juzguen": Luciana Fuster se luce bailando marinera en tacones durante actividades en Pimentel

En medio de la euforia que despiertan las reinas de belleza peruanas en concursos internacionales, Luciana Fuster, Miss Grand Internacional 2023, ha compartido un emocionante momento con el público de Pimentel, Chiclayo. La exchica reality, reconocida por su belleza y carisma, no solo conquistó con sus actividades, sino que también se lució en su mayor pasión: el baile de marinera. ¡Y lo hizo en tacones!

Los reflectores siempre están sobre Luciana Fuster, quien se destaca no solo por su impresionante belleza, sino también por su carisma. En una reciente visita a Pimentel, la reina de la belleza dejó a todos asombrados al mostrar su destreza bailando marinera, una proeza realizada con elegancia en imponentes tacones y un vestido ceñido que resaltaba su esbelta figura. Las redes sociales se inundaron de elogios, destacando su actitud y amor por la cultura peruana.

Anticipándose a posibles críticas, Luciana Fuster compartió un mensaje en el que instaba a disfrutar de cada momento en la vida y recordaba sus raíces en Trujillo.

"La clave es disfrutar de cada cosa que haces en la vida!! Amigos, no me juzguen jajaja yo bailaba marinera de chiquitita cuando viví en Trujillo y algo me quedó y como soy todoterreno, me animo siempre a hacer lo que me pone feliz. Además con tremendo compañero, fue un doble sí. Una vez más en tacasos, vestido no ideal, corona y banda, pero con todas las ganas", dijo.