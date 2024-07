¡No quiere peruanos! Jossmery Toledo revela que buscará novio en el extranjero: "Un basquetbolista de la NBA"

La conocida influencer Jossmery Toledo volvió a causar controversia luego de un reciente comentario sobre sus pretensiones amorosas. Esto luego de asegurar que no volverá a intentarlo con peruanos, sino que irá al extranjero a encontrar a su media naranja.

Como se recuerda, la expolicía estuvo vinculada sentimentalmente a los futbolistas peruanos Paolo 'Caballito' Hurtado y Jean Deza, aunque fueron desaciertos en su historial romántico. Por tal motivo, Toledo intentará mejores opciones relacionándose con extranjeros.

En una reciente entrevista en el podcast del 'Flaco Granda', Jossmery Toledo fue consultada si estaba interesada en alguien en estos momentos. Sin embargo, la respuesta de Jossmery fue tajante, descartando toda posibilidad de vincularse a algún peruano.

"¿Qué más voy a hacer? Tengo que viajar pues, encontrar mi marido por allá porque acá sale duro. En verdad he intentado salir con otro tipo de chicos, mi primo es testigo, pero me ha ido mal.

Asimismo, la 'extombita' aseguró que no descarta vincularse nuevamente a algún deportista, pero resaltó que dentro de sus planes, podría tentar por una opción más alejada del fútbol.

"No descarto futbolistas, no descarto los deportes porque me encantan, pero tampoco me gustan los físicos culturistas. Puede ser alguien que juegue tenis, basquetbol, futbol americano. Me voy a buscar mi basquetbolista de la NBA", mencionó riendo en el podcast 'Tiempo Muerto'.