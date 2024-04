¡No van más! Bryan Torres confirma EMBARAZO de Samahara Lobatón y EL FIN de su relación

Samahara Lobatón volvió a acaparar las portadas de los diferentes medios de espectáculos al protagonizar un nuevo escándalo con Bryan Torres, quien debido a esta situación salió al frente a confirmar que la influencer se encuentra embarazada y que lamentablemente su relación terminó.

Durante la última edición de 'Magaly TV, La Firme', la conductora logró enlazarse vía telefónica con el salsero para consultarle acerca de las recientes imágenes donde la joven aparece tirando sus pertenencias por la ventana.

Es así que, según las propias palabras de 'El Bryan', lo que más le indignó de esta situación es que su madre haya salido afectada: le cayó ropa y un par de zapatillas.

Además, precisó que su primogénita intentó calmar a Lobatón pero al final todo se salió de control y terminó en un bochornoso momento que muchos vecinos registraron con sus celulares.

En otro momento, Bryan mencionó que la casa donde ambos vivían juntos era suya; sin embargo, la influencer de 21 años lo echó de allí, confirmando así que desde hace tres semanas vive alojado en la casa de un amigo.

"Esa casa es de mi papá, eso me costado mucho, todo lo he construido para mi hija, lamentablemente me han sacado de mi casa. Yo me salí para evitar problemas, yo no duermo ahí hace tres semanas" , señaló.