Jefferson Farfán: Este es el exorbitante precio de las zapatillas Dior que luce la 'Foquita'

16/04/2024

Jefferson Farfán no suele escatimar en gastos si se trata de engreírse o vestir bien. Es por eso que, en una reciente entrevista que le hicieron, el exfutbolista no pudo evitar mencionar cuántos pares de zapatillas tiene y cuál es el precio de cada una, sorprendiendo con el costo de aquellas que pertenecen a la marca Dior.

Sorprendió a todos

Debido a que se conoció que el ex de Melissa Klug posee este tipo de calzado, el tiktoker George Rubín, especializado en marcas de zapatillas, reveló que el '10 de la calle' habría pagado una fuerte suma de dinero para tenerlas en su colección.

Según comento, fue un total de S/40,000 lo que le habría costado estas zapatillas hechas por una colaboración entre Nike y Dior. Adicional a ello, agregó que estas habrían sido conseguidas en reventa, puesto que solo existen 2,000 pares en el mundo, aumentando así su valor adquisitivo.

"Solo existen 2 mil en el mundo, son unas 'Jordan 1 high' en colaboración con la marca de lujo Dior. Era muy difícil conseguir la zapatilla y solo por sorteo. Conseguirla por reventa es demasiado caro, la última venta fue en 12 mil dólares", mencionó al programa conducido por Ethel Pozo.

Farfán quiere más hijos

La 'Foquita' fue visitado por las conductoras del programa 'América Hoy' para conocer a detalle su lujosa vivienda, que incluso incluye un búnker, así como descubrir aspectos desconocidos de su vida privada.

Entre las distintas interrogantes surgió una que causó gran revuelo, ya que le permitía dejar abierta la posibilidad de agrandar su familia, a pesar de que ya tiene cuatro hijos.

Brunella Horna quiso saber si los rumores de que Farfán se realizó una vasectomía era cierto, quedando impresionada con la respuesta.

"¿Es mito o verdad que ya cerraste la fábrica y no piensas tener más hijos? Para mí es mito". Ante ello, el ex de Melissa Klug respondió con una gran sonrisa: "Mito, mito. Unito más, me encantaría, todavía puedo".

De otro lado, Janet Barboza le hizo acordar que tiene que tener en cuenta las pensiones que brinda a sus hijos son carísimas. "Tengo ahorita 4 (hijos), pero me gustaría tener uno más, aunque las pensiones son bien caras", expresó el '10 de la calle'.

Sin duda, Jefferson Farfán suele ser una persona que ostenta de sus lujos, por lo que no habría dudado en adquirir las carísimas zapatillas de la marca Dior.