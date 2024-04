¿De mal en peor? Samahara es captada echando de su casa a Bryan Torres: Lanzó su ropa por la ventana

Samahara Lobatón volvió a acaparar las portadas de los diferentes medios de espectáculos tras ser captada echando de su propia casa a su pareja, Bryan Torres.

La segunda engreída de Melissa Klug volvió a ser protagonista de un tremendo escándalo. Y es que en el avance de un conocido programa de espectáculos se puede ver como la influencer echa al salsero Bryan Torres del departamento que ambos comparten en el distrito de Chorrillos.

Además, en lo que parece ser un arranque de ira, la joven lanzó todas las pertenencias de este a la calle, sin imaginar que otra persona estaría grabando la bochornosa acción.

Samahara Lobatón lanza la ropa de Bryan Torres a la calle.

Enseguida, un Bryan Torres, muy apresurado, procede a recoger todas sus cosas para posteriormente guardarlas al interior de su vehículo.

Cabe precisar que, en las imágenes también aparece una persona que ayuda al cantante a recoger sus prendas en medio de toda esta vergonzosa situación.

Las cámaras del programa 'América Hoy' abordaron a Bryan Torres para consultarle acerca de los fuertes rumores que circulan en torno al supuesto embarazo de Samahara Lobatón.

Esto ocurre luego de que se hiciera público un presunto pantallazo de WhatsApp, donde la influencer de 21 años revela que se encuentra a la espera de su segundo bebé.

Al respecto, el salsero recordó que su pareja ya había pasado por una difícil situación debido al embarazo ectópico, por lo que ahora lo único que busca es que ella pueda estar tranquila sin sentirse mal por alguna situación.

"Ya hemos pasado por una situación que todo el mundo sabe, el tema del embarazo ectópico que pasó. Entonces lo que no queremos es que esto se riegue y que ella se pueda sentir mal" , dijo en un primer momento.

Asimismo, pidió respeto a su espacio y al de su amada, acotando que está manejando la situación de una forma bastante reservada y sin ánimos de que se exponga al público.

"Lo único que pido es que respeten nada más ese espacio ¿no? y nada más (...) Yo no he conversado con nadie, yo esto lo estoy manejando superreservado. No quiero que esto se exponga", agregó.