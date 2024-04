Cuto Guadalupe dispara contra Melissa Klug por peleas con Farfán: "Los hijos son los que más sufren"

Melissa Klug y Jefferson Farfán han llevado un trato poco cordial después de terminar su relación hace varios años, debido a que tienen múltiples denuncias por los hijos que ambos tienen en común. En medio de ello, Luis Cuto Guadalupe habló respecto a la complicada situación que vive su sobrino con la madre Samahara Lobatón.

En entrevista con un conocido diario local, Guadalupe confesó que tiene una buena relación tanto con Melissa, como con Jefferson, y espera que puedan manejar sus disputas de la mejor manera para que sus hijos puedan crecer de forma saludable y sin rencores.

En esa misma línea, le mandó un mensaje directo a Melissa, pidiéndole que ponga de su parte para llevar la fiesta en paz con la 'Foquita'.

"Es un trabajo en equipo, no solamente del lado de Jefferson, Melissa también tiene que poner de su parte porque no se puede vivir así, no es saludable", agregó.