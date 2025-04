Olenka Mejía asegura que Piero Quispe quiso OBLIGARLA a firmar un acuerdo de confidencialidad

El programa 'Magaly TV, La Firme' expuso imágenes de Piero Quispe ingresando a un hotel para encontrarse con Olenka Mejía. Luego de la difusión, la modelo denunció haber recibido amenazas tras negarse a firmar un acuerdo de confidencialidad. Además, afirmó que la esposa del representante del jugador y su abogado intentaron presionarla para negar conocerlo en televisión.

La reciente edición de 'Magaly TV, La Firme' mostró imágenes en las que se ve al futbolista Piero Quispe ingresando a un hotel, donde se habría reunido con Olenka Mejía. Antes de que estas imágenes fueran difundidas, la modelo acudió a la comisaría para presentar una denuncia contra Piero Quispe, a quien identificó como su expareja.

Según el informe del programa de ATV, Olenka Mejía aseguró que la esposa del representante del futbolista intentó contactarla para pedirle una reunión, pero ella se negó y le dio el número de su abogado.

Posteriormente, el abogado Juan Peña, representante de Piero Quispe, también la habría llamado para proponerle la firma de un contrato de confidencialidad, lo cual no se concretó.

En conversación con el programa de Magaly Medina, Olenka Mejía reveló que intentaron convencerla de aceptar dicho acuerdo.