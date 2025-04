Onelia Molina lanza FUERTE indirecta tras escándalo de Mario Irivarren y Vania: "El hombre más maldito"

30/04/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Onelia Molina se ha visto envuelta en un escándalo luego de que Mario Irivarren expresara su deseo de probablemente llamar a Vania Bludau para "cerrar ciclos". La chica reality no dudó en lanzar una polémica frase que muchos calificaron como indirecta para su pareja.

¿Onelia manda polémica indirecta a Mario Irivarren?

La boda de Alejandra Baigorria y Said Palao se vio opacada por incidentes que causaron gran impacto en la farándula, entre ellos, un video que se viralizó donde se ve a Mario Irivarren comprometiéndose a contactar a su ex, Vania Bludau, a tan solo pocos metros de donde se encontraba su pareja, Onelia Molina.

Esta situación dejó en el 'ojo de la tormenta' a la joven participante de 'EEG', ya que la acción de Mario pondría en peligro su relación, a pesar de que él le habría pedido perdón públicamente por sus acciones y alegar que no debió tomar tanto alcohol en plena fiesta.

Onelia no ha confirmado si seguirá manteniendo un romance con Mario, pero a través de un video desde la cuenta de su consultorio odontológico, no dudó en soltar una controvertida frase, que rápidamente sus seguidores no tardaron en especular que se trataría de una dura advertencia para Irivarren.

"Cuando te toca atender a tu ex", se lee en el video, donde se la ve sentada en su consultorio y tiene una actitud agresiva contra la representación de su expareja. "Te voy a hacer unos ligeros golpecitos en tu diente, eso se llama prueba de percusión, ¿sí?", se escucha decir en el video para luego lanzar una aparente cachetada y finalizar con la frase: "Porque eres el hombre más maldito que he conocido en mi vida".

Esta escena desencadenó que los usuarios en redes sociales aseguren que Onelia habría decidido poner punto final a su historia de amor con Mario Irivarren y no estaría atravesando un buen momento en su vida. Sin embargo, la participante de 'EEG' no ha confirmado nada oficial y el clip se trataría de humor.

Mario Irivarren pidió perdón a Onelia por escándalo con Vania

Tras protagonizar la polémica escena el 26 de abril en la fiesta del matrimonio de su amiga Alejandra, Mario Irivarren no tardó en salir al frente y responder ante los cuestionamientos por "faltar el respeto a su relación con Onelia Molina".

El conductor del programa 'Good Time' sostuvo que sí tuvo la intención de contactar a Vania, pero solo para quedar bien con ella debido a que no terminaron en buenos términos el 29 de marzo del 2022. Seguidamente, reconoció que su accionar fue equivocado y "era consciente de que la manera en que sucedieron las cosas sí estuvieron mal", por lo cual, asumiría las consecuencias de sus actos.

"La cagué, lo reconozco. O sea asumo la consecuencia de mis actos y asumo que la cagué. Sé que estuvo mal, sé que el tiempo y las formas estuvieron mal y me toca asumirlo no más. (...) Siento que le fallé y yo la quiero muchísimo. Lo último que quiero es hacerle pasar por estas situaciones y por eso le pido disculpas desde lo más profundo de mi corazón", indicó.

Para finalizar, pidió disculpas a Onelia por haberla expuesto en esta problemática y "fallarle" de tal grado que la dejara en el centro de atención de los medios de comunicación. Incluso, alegó que se sentiría dolido porque "la quiere mucho" y nunca fue su intención hacerle daño.

De esta manera, en medio del escándalo generado a partir de las declaraciones de Mario de llamar a su ex, Vania Bludau, Onelia Molina decidió lanzar un curioso y potente indirecta en redes sociales.