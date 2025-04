Onelia Molina rompe en llanto al reencontrarse con Mario Irivarren: "No me siento bien en este momento"

Este lunes 28 de abril, Onelia Molina y Mario Irivarren tuvieron un tenso reencuentro en el set de 'Esto es guerra'. Mientras el conductor de 'Todo Good' volvió a pedir disculpas a su pareja, la odontóloga no pudo contener las lágrimas y fue tajante con el tema.

'Esto es guerra', que se caracteriza por abordar temas personales de sus integrantes, no dudó en empezar el programa tocando el tema que ha sido muy comentado durante estos días: la polémica entre Mario Irivarren, Onelia Molina y Vania Bludau.

Onelia Molina fue consultada sobre cómo se sentía emocionalmente tras lo vivido el último fin de semana, específicamente por los comentarios que Mario Irivarren tuvo en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao.

"No tengo nada que decir, son sus acciones, que él hable. Yo no quiero decir nada. No me siento bien en este momento. Por respeto a mí y a mi familia, no quiero que me vean así. Entonces, prefiero no hablar", expresó Onelia Molina.