Mario Irivarren y su reacción al ver llorar EN VIVO a Onelia por escándalo con Vania Bludau: "Me parte el corazón"

Mario Irivarren pidió disculpas nuevamente, a su pareja Onelia Molina, por el escándalo, a raíz de su deseo de llamar a su ex, Vania Bludau. El chico reality no pudo evitar verse afectado al ver llorar en vivo a la mujer que siempre "le apoyó en las buenas y en las malas" en los dos años de relación.

Un video viral en redes sociales desencadenó un escándalo que dejó 'mal parado' a Mario Irivarren, ya que fue captado en una conversación con su amiga Alejandra Baigorria, expresando su deseo de realizar una posible llamada a Vania Bludau, con quien terminó el 29 de marzo del 2022 en medio de una gran controversia. Este hecho se dio a pocos metros de su actual novia, Onelia.

El problema escaló rápidamente y en el programa 'Esto es Guerra' (EEG), Onelia no pudo evitar ser consultada sobre el tema y el dolor que debe estar afrontando por haberse convertido en la "comidilla" de la farándula por las acciones del hombre que consideró el "amor de su vida". En vivo, la odontóloga de profesión no pudo evitar quebrarse y romper en llanto.

"No tengo nada que decir, son sus acciones, que él hable. Yo no quiero decir nada. No me siento bien en este momento. Por respeto a mí y a mi familia, no quiero que me vean así. Entonces, prefiero no hablar", pidiendo que la dejen tranquila y evitando dar más detalles sobre cuál será su decisión sobre su relación con Mario.