Pablo Heredia revela que un beso con Mayra Goñi los distanció por años: "Me sentí herido"

En su paso por El valor de la verdad, Pablo Heredia soltó una bomba que nadie esperaba: se dio un beso Mayra Goñi y eso desató un distanciamiento de tres años. Aunque hoy todo quedó en el pasado, en su momento lo vivió como una verdadera novela.

Pablo Heredia confesó beso con Mayra Goñi

El actor argentino Pablo Heredia, recordado por su papel en Ven Baila Quinceañera, contó sin pelos en la lengua cómo fue que terminó compartiendo un beso con Mayra Goñi poco después de llegar al Perú, en uno de los momentos más vulnerables de su vida.

Según relató, había terminado una relación de nueve años en su país natal, con planes de matrimonio e incluso con terreno comprado. "Me iba a casar con esa chica, me había comprado el terreno, tenía mucha ilusión. Se terminó la relación y estaba muy herido, muy hecho mier..", confesó con total honestidad.

Fue en medio de ese dolor que aterrizó en Lima, buscando relanzar su carrera. Mayra Goñi se convirtió en una de sus primeras amigas en el país, alguien con quien podía hablar y reír.

"Cuando llegué al Perú, fue como mi primera amiga, una de mis primeras amigas del grupo", recordó. Todo era pura amistad... hasta que ocurrió un beso inesperado.

Además, aseguró: "Nos dimos un beso, un beso cortito, chiquito. Sin consecuencias, sin nada. Solo un beso". Aunque pareció algo sin importancia, para Pablo Heredia significaba más de lo que aparentaba. "No estaba preparado para estar con alguien, ni quería estar con alguien de mi trabajo que recién llegaba", agregó.

Pablo Heredia se sintió traicionado

Lo que complicó todo fue que, según Pablo Heredia, Mayra Goñi no guardó el secreto. "Lo contó como, 'ay, no sé qué', como si fuera una frivolidad, algo así, como que me chapé al argentino", dijo, visiblemente decepcionado. Ese gesto fue lo que más le dolió. "Me sentí herido, porque habíamos quedado en no contarlo".

El comentario al interior del vestuario hizo que Pablo Heredia se sintiera traicionado, y la relación entre ambos se quebró. "No nos hablamos más. Estuvimos muchos años distanciados a causa de eso", reveló.

Durante tres largos años no cruzaron palabra. "Nos dejamos de hablar como tres o cuatro años, pero al final nos reíamos, porque era una boludez, una estupidez", dijo el actor, dejando claro cuánto lo afectó en su momento.

Eso sí, no dejó de reconocer el carisma de su excompañera. "Mayra es muy chistosa. Tiene salidas muy divertidas. Es demasiado carismática", comentó. Y como si se comparara en tono de telenovela, añadió: "Yo soy más dramático, soy más de telenovela".

En El valor de la verdad, Pablo Heredia dejó claro que aquel beso con Mayra Goñi no fue una anécdota cualquiera, sino un episodio que terminó alejándolos durante un largo tiempo.