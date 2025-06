Pablo Heredia confiesa en 'EVDLV' momento íntimo con Shirley Arica: "Estábamos en la casa de unos amigos..."

09/06/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pablo Heredia dejó a todos boquiabiertos al contar un momento íntimo que pocos sabían: se dio un beso fugaz con Shirley Arica en una fiesta. Él mismo lo resumió como "un beso sin historia", pero dio de qué hablar.

Esta confesión, que se dio en medio de su participación en El valor de la verdad, aportó un nuevo capítulo a las anécdotas del actor y cantante argentino, quien además dejó en suspenso varios secretos para la segunda parte del programa.

Pablo Heredia y su beso con Shirley Arica

Durante su participación en El valor de la verdad, Pablo Heredia no dudó en narrar uno de esos episodios que suelen quedarse en el recuerdo sin mayor trascendencia, pero que ahora salió a la luz para sorpresa de muchos.

Según contó el propio actor argentino, todo sucedió en una fiesta en la casa de unos amigos, donde ambos eran más jóvenes y se encontraron por primera vez.

"Estábamos en la casa de unos amigos, no la conocía, éramos mucho más jóvenes. Empezamos a coquetear, fue hace bastante tiempo, nos dimos un beso medio rápido", relató Pablo Heredia.

La 'Chica realidad' le pareció atractiva y con una personalidad alegre, algo que el actor argentino valoró en ese breve encuentro.

Pero, a pesar de la química inicial, ese beso no fue el inicio de nada más serio. "No pasó nada la verdad, no tuve la oportunidad de que se dé más. Nos vimos una vez, estábamos en esta casa, nos dimos un beso medio de joda", confesó.

Además, Pablo Heredia explicó que su regreso a Argentina fue una razón importante para el distanciamiento definitivo.

¿Segunda parte en 'EVDLV' de Pablo Heredia?

El episodio de Pablo Heredia en El valor de la verdad no terminó con esta revelación. El argentino respondió un total de 10 preguntas, sumando 10 mil dólares en premios, pero se guardó varios secretos para la segunda parte del programa, que fue anunciada para el domingo 15 de junio.

Entre los temas que dejó en suspenso, se encuentran interrogantes sobre su expareja Ale Fuller, y también sus vínculos con otras figuras conocidas de la farándula peruana, como Alondra García-Miró y Paolo Guerrero. El público espera con expectativa la segunda parte para conocer qué otras verdades saldrán a la luz.

Pablo Heredia sorprendió al soltar que tuvo un momento íntimo con Shirley Arica, al que simplemente llamó "un beso sin historia". Su paso por El valor de la verdad dejó la sensación de que aún tiene varios secretos por contar, y que la segunda parte del programa va a estar mucho más picante.