Pamela Franco: Cantante estaría embarazada por segunda vez de Christian Domínguez

En la última edición de ''Préndete'', los conductores dejaron entrever mediante la presentación de una nota especial, que Pamela Franco, estaría esperando a su segundo hijo, fruto de la relación que tiene con Christian Domínguez.

Los conductores dieron a entender a través de la nota que lanzaron durante el programa, que la cantante de cumbia tendría un semblante diferente. Seguido a ello, mostraron las supuestas pistas que confirmarían de Pamela espera a nuevo bebé.

"Pamela pone en sus stories 'En chequeos'", "En la storie colocan una canción de Juan Luis Guerra, mi bendición" y "Pamela se tapa la pancita para la foto", se oye en la nota presentada.

Cabe precisar que, esta supuesta noticia, todavía no ha sido confirmada ni descartada por Christian Domínguez, mucho menos por Pamela, quien actualmente se encuentra enfocada en su orquesta de música y en su pequeña hija, María Cataleya.

El cantante Christian Domínguez celebró que por fin está divorciado de Tania Ríos luego de tener que seguir un largo proceso legal. El conductor de televisión aprovechó para anunciar su deseo de contraer matrimonio con su actual pareja, Pamela Franco.

Durante el programa 'América Hoy', el cumbiambero se mostró sumamente contento con su divorcio tras estar más de 20 años separado de Ríos y tener que pasar por múltiples trámites para obtener el divorcio.

"Hace cuatro meses se decían que no habían tramites, era una burla a mi señora. No es que el tiempo me dio la razón, yo sabía que esto tenía que darse, y se dio (...) Fue algo muy difícil, pero mi familia es la más contenta", declaró en vivo.