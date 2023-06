'Gato' Cuba descarta batalla legal con Ale Venturo: "Voy priorizar el bienestar de nuestra bebé"

Tras su accidentada ruptura, Rodrigo Cuba y Ale Venturo parecen querer llevar la fiesta en paz por el bienestar de la bebé de 4 meses que comparten, y es que hace poco el 'Gato' habló con el programa "Amor y fuego" y descartó iniciar una batalla legal con su expareja.

El 'Gato' fue entrevistado por una reportera del programa de espectáculos de Willax, quien le preguntó directamente sobre una posible demanda de Ale Venturo, tal como pasó en su momento con Melissa Paredes.

Después de esto, la mujer de prensa le consultó sobre la relación que lleva con la empresaria, pues en historias del pelotero se ha visto que visita con mucha frecuencia a su bebé.

"Sí, he ido a ver a mi bebita y eso es lo más importante... que siempre pueda estar cerca de ella, pendiente de ella e involucrarme en su crianza ¿no?", respondió el 'Gato'.

En otro momento de la conversación, fue consultado sobre las declaraciones que brindó que la expareja de la modelo Gianella Rázuri, quien dijo que Rodrigo se había metido en su relación con la exaspirante al Miss Perú.

"Yo no tengo nada que declarar, ya les dije a tus colegas que mil y un veces que han sido a buscarme, que no voy a declarar". Así estoy mas tranquilo, solo eso", concluyó.

La empresaria Ale Venturo está buscando conciliar con el futbolista Rodrigo 'gato' Cuba después de su fallida relación, aseguró su abogado Wilmer Arica.

El programa "América hoy" tuvo una entrevista con el abogado Wilmer Arica, quien anteriormente también ha asesorado a Melissa Paredes, cuando ella se separó de Rodrigo Cuba en el 2021, tras un escándalo de infidelidad por parte de la modelo con el bailarín Anthony Aranda.

Según el letrado, Venturo no tendría intención alguna de entrar en problemas judiciales con el futbolista del Sport Boys y por el contrario, sólo buscará una conciliación.

"Hemos conversado, ella me ha pedido asesoría respecto al procedimiento de conciliación básicamente. Quiero precisar que ella no tiene ninguna intención de llevar esto a la vía judicial, no quiere iniciar ningún proceso judicial", declaró Arica.