Pamela Franco estrena su nuevo tema 'Escándalo' con Christian Cueva: "Sigue la corriente y quiéreme más"

Pamela Franco lanzó oficialmente su nuevo tema musical 'Escándalo' junto a Christian Cueva, dejando en claro que a pesar del escándalo en que se han visto envueltos tras las confesiones de Pamela López en 'El Valor de la Verdad' ellos se encuentran enfocados en sus propios proyectos. Conoce aquí su nueva canción.

Tal como lo anticipó Magaly Medina en su programa, la cumbiambera Pamela Franco lanzó su nueva canción alrededor de la medianoche del 13 de marzo en YouTube, dejando a más de uno de sus seguidores sorprendidos por la letra del tema que muchos calificaron como una indirecta a todos los que cuestionan su relación.

Al inicio del video se ve a Pamela Franco sobre el escenario demostrando su talento para el canto frente a un público donde se encuentra presente el futbolista de Cienciano, Christian Cueva, que se ve con una botella de cerveza en la mano y muy feliz de ver a su amada e incluso cuando la artista dice "conmigo te llevaría a donde nadie nos viera" él no duda en señalarla demostrando complicidad como todo un fan enamorado.