Christian Cueva EXPLOTA tras supuesto embarazo perdido de Pamela Franco: "Hay cosas que no medimos"

11/03/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Pamela López se sentó en el sillón rojo de 'El Valor de la Verdad' y sus revelaciones siguen causando gran revuelo. Esta vez, Christian Cueva no pudo evitar referirse a la pregunta sobre un supuesto embarazo perdido de Pamela Franco, asegurando que en los medios de comunicación hay cosas que no se miden al exponerlas.

Christian Cueva enfurece tras revelación de Pamela López

Durante el podcast 'Doble Sentido', Pamela Franco estuvo acompañada de Christian Cueva para aclarar diversos puntos relacionados a las declaraciones que dio Pamela López en 'El Valor de la Verdad', pues, como se sabe, la animadora de eventos reveló que, según información proporcionada por Janet Barboza, la cumbiambera habría estado embarazada del futbolista, pero que al final el proceso de gestación no prosperó.

Es así que, en un primer momento, fue la propia Franco, quien se mostró sumamente indignada con la situación, asegurando que lo puestamente revelado por la popular 'Rulitos' no era más que un "chisme".

"Una pregunta super fuerte la verdad hacia mi persona que la mencionan a la señora Janet Barboza, no he visto su programa hoy día... Esto es un chisme, tu a mí me cuentas algo y yo me voy a ir a sentar a un sitio a decir esto a pasado ¿Qué cosa? ¿De qué estamos hechos? ¿Esto es El Valor de la Verdad?", dijo la cumbiambera.

Inmediatamente, sus palabras fueron reforzadas por 'Aladino', quien visiblemente fastidiado, mencionó que en el medio a veces hay cosas que se dicen sin ningún tipo de filtro, lo que termina dañando a personas inocentes dentro de la polémica.

"De verdad hay cosas que no medimos... pero nos olvidamos de la parte humana, que no soy yo ni la madre de mis hijos sino son mis hijos y hay niños de por medio, está la hija de Pamela. Yo creo que las personas debemos de pensar más allá del lado mediático, de este medio que informa cosas si es lo que les gusta, pero ya hay que parar esto", agregó.

¿Cuál fue la confesión de Pamela López?

En cuanto a la pregunta sobre si Pamela Franco perdió un hijo de Cuevita, Pamela López respondió lo siguiente: "Entre tantas cosas que ella me contaba, me menciona que Christian había perdido un hijo con quien era su amante, con Pamela Franco. Y cuando él me confiesa, se lo pregunté y obviamente me lo negó. Me juró por la vida de mi hijo que jamás".

De esta manera, se conoció que Christian Cueva estuvo bastante fastidiado con la revelación hecha por Pamela López en 'El Valor de la Verdad', donde mencionó que Janet Barboza le dijo que el padre de sus hijos perdió un bebé con Pamela Franco.