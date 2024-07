¿Christian Cueva busca nuevamente EL PERDÓN de Pamela López?: Este es el detalle que lo confirmaría

Christian Cueva continúa siendo protagonista de los titulares de diferentes medios de espectáculos debido a su más reciente escándalo de infidelidad con Pamela Franco. Sin embargo, parece que el futbolista nuevamente volvería a cortejar a la madre de sus hijos, Pamela López, pese al comunicado donde anunciaba su separación.

Durante la más reciente edición de 'América Hoy', las conductoras se propusieron a analizar la reciente imagen que compartió Pamela López en sus redes sociales. Y es que en dicha publicación se podía observar una rosa azul, la cual tendría un significado bastante peculiar.

La aún esposa de 'Cuevita' subió a sus stories la fotografía de dicho detalle que, según una descripción que puso anteriormente, simbolizaría confianza, el amor eterno y la esperanza de lograr un amor difícil o imposible.

Pamela López compartió peculiar imagen en sus redes sociales.

Al respecto, Brunella Horna, quien es actualmente la mejor amiga de Pamela López, decidió pronunciarse para mostrar una postura contraria a la posible reconciliación entre el futbolista y su aún esposa.

Según mencionó, ella quiere mucho a López y debido a todas las veces que la ha visto sufrir, prefiere que la expareja no se reconcilie de ninguna manera. Asimismo, le pidió de una forma bastante tajante que "no caiga" nuevamente en los brazos del deportista.

"Cuando una quiere a su amiga, siempre va querer lo mejor y no me gustaría que regrese con Cueva porque ella ha sufrido mucho, ha estado, realmente, en el piso cuando pasó todo esto (...) Amiga, Pamela, espero que no caigas", expresó durante su programa.