Pamela Franco ruega que la dejen trabajar tras escándalo con Cueva: "Puedo aprender de mis errores"

Pamela Franco se encuentra en el ojo de la tormenta luego de su entrevista en 'Mande Quien Mande', puedes reconoció que tuvo una relación extramatrimonial con Christian Cueva. En medio de esto, pidió al público que le de una nueva oportunidad para poder seguir trabajando por el bienestar de su hija.

Durante la entrevista con María Pía Copello, la cantante de cumbia reconoció haber sido la tercera en discordia entre Pamela López y 'Cuevita', por lo que pidió una segunda oportunidad para subsanar sus errores, ya que siente que traicionó a muchas personas con sus actos.

"Seguro habrá personas que me juzguen, solo el tiempo me dará la oportunidad que uno puede aprender de sus errores, puede ser diferente si se le propone (...) Pedir disculpas a todos, con estas confesiones he defraudado a muchas personas y nada", sostuvo.