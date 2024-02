"Quiero algo diferente para mi": Pamela Franco 'chotea' a Christian Cueva y descarta tener relación con él

Pamela Franco rompió su silencio en 'Mande quien mande' la tarde de ayer y confesó que tuvo una relación entre 2018 y 2019 con Christian Cueva, sin embargo, descartó que actualmente pretenda entablar algo serio y formal con él, ya que tiene aspiraciones distintas para su vida.

Como se sabe, el romance entre el futbolista y la cantante generó polémica pues en ese entonces él tenía una relación seria con su aún esposa Pamela López, incluso ella estaba embarazada de su tercer hijo cuando fue 'adornada' por el popular 'Aladino'.

Duranta la entrevista que la cantante de cumbia concedió a María Pía Copello, confirmó que tuvo un romance clandestino con 'Cuevita', pero lo consideró como un "error" en su vida. Ante esto, la conductora le preguntó, ahora que ambos están solteros, si había la posibilidad de formalizar una relación.

"Rotundamente no. No porque me haya engañado mi expareja o esté sola. Sé que me he equivocado y pido las disculpas, pero yo quiero construir un mundo diferente para mí, hay una Pamela antes y una Pamela después", aclaró.

En otro momento de la entrevista, Pamela Franco hizo un mea culpa por haberse involucrado con un hombre casado e incluso le pidió disculpas a Pamela López.

"También sé que hubo personas lastimadas. Hoy, que soy mamá, que quise construir una familia, entiendo mucho más. Que me perdone la señora Pamela López por el daño que le causé en ese momento. uno en ese momento no mide las decisiones de sus actos, de sus decisiones", aseguró.

Además, reveló que cuando tenía la relación con Cueva habían varias cosas que la hacían pensar que realmente ya no estaba con Pamela López, incluso calificó su romance como "algo lleno de mentiras".

"Era un tema bastante complicada. Él entraba en temas de mentiras, me decía una cosa, mostraba otra cosa. En ese momento de mi vida, creí el mismo cuento que muchas han creído. Hoy en día, volteó y digo '¿qué me pasó?'. Lo mismo de siempre. Me dijo que no estaba. Habían cosas que me hacían pensar que ya no estaban", explicó.