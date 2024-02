Pamela Franco y su fuerte reflexión sobre las infidelidades: "Nos hacen caer y tocar fondo"

18/02/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Desde hace unas semanas, Pamela Franco estuvo en el ojo de la tormenta al protagonizar un escándalo de infidelidad, luego de ser vinculada sentimentalmente con Christian Cueva. Tras ello, sorprendió con una fuerte reflexión.

Se supo que la cumbiambera mantuvo una relación clandestina con el futbolista durante el año 2018. Por ello, a la cantante no le quedó otra opción que romper su silencio y admitir que sí tuvo un romance con el popular 'Aladino'. Además, aprovechó la oportunidad para pedirle perdón a Pamela López, debido al dolor que le causó en ese momento.

¿Qué dijo sobre las infidelidades?

En la reciente edición de 'Consume Perú', los conductores tocaron el tema de la salud mental y fue Carloncho quien le preguntó directamente a Pamela Franco por las rupturas amorosas, debido a que, en los últimos días, estuvo involucrada en un lío mediático de ese tipo.

Lejos de incomodarse, la cantante dejó biquiabiertos a todos al compartir su reflexión sobre las infidelidades. Por ello, fue clara y dio un fuerte mensaje.

"Nos hacen caer y tocar fondo. Lo importantes es saber que podemos salir de ello, siempre de la mano de un profesional que nos guíe", sotuvo.

Pide perdón a Pamela López

Como se recuerda, luego de reconocer su aventura con Christian Cueva, Pamela Franco se sentó en el programa 'Mande Quien Mande' y se sinceró con María Pía Copello. Asimismo, dedicó unas palabras a Pamela López, donde expresó su arrepentimiento y le pidió perdón, pues reconoció que le hizo mucho daño, debido a que estaba embarazada.

"Hoy, que quise construir una familia, entiendo mucho más. A mí no me hace ni más ni menos mirar a la cámara y decir que si me equivoque y que perdone la señora Pamela López por el daño que yo le causé en ese momento", mencionó con la voz entrecortada.

Pamela López rechaza sus disculpas

Tras ello, Pamela López compartió un mensaje donde rechazó las disculpas de Pamela Franco y aseguró que no cree en su arrepentimiento.

"Las verdaderas lágrimas. El psicópata llora realmente cuando su objetivo no ha sido conseguido, aunque los demás no seamos capaces de entender o ni siquiera se pueda concebir tales objetivos (...) Definitivamente, hay mujeres que no me representan. Ni Pilatos usó tanto jabón", se lee en el post que publicó en Instagram.

Finalmente, Pamela Franco no tuvo problema en responder, cuando fue consultada sobre las indifelidades, y sorprendió a todos al compartir una curiosa reflexión sobre este tema.