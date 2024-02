Pamela López expone pruebas: Christian Cueva y Chris Soifer estuvieron juntos en un departamento

En medio de un escándalo mediático, nuevos detalles salen a la luz sobre los supuestos romances clandestinos de Christian Cueva con figuras de la farándula, incluyendo a Pamela Franco y Chris Soifer, mientras mantenía una relación con Pamela López, madre de sus tres hijos. La aún esposa del futbolista ha compartido detalles impactantes sobre los encuentros entre el popular 'Aladino' y la hermana de Micheille Soifer revelando una serie de eventos que han dejado a la opinión pública boquiabierta.

Según revelaciones hechas por Pamela López al programa de televisión 'Magaly TV, La Firme', Christian Cueva admitió haber salido con Chris Soifer, con quien habría mantenido una relación que incluyó encuentros en un departamento en Miraflores, así como la presencia de la hermana de Micheille Soifer en una concentración donde se encontraba el futbolista.

Jeyci Pérez, quien anteriormente estuvo en una relación con Chris Soifer, compartió con el programa de televisión 'Magaly TV, La Firme', que descubrió que la hermana de Michelle estuvo involucrada en un romance y continuaba en contacto con Christian Cueva entre julio y agosto del 2019. Además, reveló que la ex chica reality le hizo una solicitud inusual al futbolista durante ese tiempo.

"Yo me entero de la infidelidad de Cueva y Chris en julio del 2019. Le hackeamos su WhatsApp y cuando yo le encaré, ella no supo explicarme y me mintió. Este sujeto incluso le dijo para irse a vivir a México. Fue ahí que me comuniqué con Pamela López para enseñarle todo esto, y ahí recién ella encaró a su pareja", expresó.